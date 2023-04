Kijk jij ook naar de sociale media van die toekomstige werkgever?

Bij sollicitaties checken veel kandidaat-werkgevers en hun recruiters de sociale media van de kandidaten die zich aandienen.

“Informatie op hun sociale media kan er mee voor zorgen dat ze al dan niet worden aangeworven. Maar het omgekeerde geldt ook. Zo kan ook een kandidaat terugkomen op zijn beslissing om te solliciteren na het zien van wat een werkgever op zijn sociale media plaatst”, oppert Olivier Dufour, managing director bij Page Personnel dat er een onderzoek naar deed.

Volgens Dufour raadpleegt ruim twee derde van de Belgen sociale media vóór ze solliciteren. Bijna de helft geeft aan dat het imago van het bedrijf dat daaruit naar voren komt een positieve invloed kan hebben op hun beslissing om er te solliciteren.

Ruim één op vijf zegt dat ze na een blik op de sociale media van een bedrijf ook al hebben besloten om er niet te solliciteren. “Sociale media staan vol informatie over de échte bedrijfscultuur bij werkgevers”, oppert hij.

Soorten sociale media

In België zegt, volgens hun onderzoek, 7% van de ondervraagde werknemers zelfs dat sociale media de enige bron zijn die ze gebruiken om werk te zoeken. Op Europees niveau is dat zowat 10%. De overige 90% ziet ze als een aanvulling op andere communicatie- of informatiekanalen.

Al is er natuurlijk een onderscheid tussen de verschillende sociale media. LinkedIn is erg gericht op rekrutering, maar er zijn nog sociale media zoals Facebook, Instagram en TikTok. “Kandidaten gebruiken die niet als primaire zoekbron, maar werkgevers versterken er hun aanwezigheid wel fors”, stelt Dufour.

“De meeste bedrijven hebben namelijk een Instagram-account waarop ze hun imago, waarden en bedrijfscultuur proberen over te brengen. Kandidaten raadplegen die accounts doorgaans als aanvullende bron van informatie. Ze helpen hen de cultuur te achterhalen van de bedrijven waar ze overwegen te solliciteren en de kandidaten komen er meer te weten over eventuele toekomstige collega’s”, voegt hij eraan toe.

Bron: Jobat.be