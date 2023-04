LeBron James leidt LA Lakers naar play-offs in de NBA

In de barrages haalden de Lakers, de nummer zeven van de reguliere competitie in de Western Conference, het in de eigen Crypto.com Arena na verlengingen met 108-102 van Minnesota Timberwolves, de nummer acht. Enkel de top zes van elke Conference plaatste zich rechtstreeks voor de play-offs. De nummers zeven tot en met tien spelen barrages. De play-offs beginnen op 15 april. In de eerste ronde staan de Lakers er tegenover Memphis.

LeBron James was voor de thuisploeg goed voor 30 punten, 10 rebounds en 6 assists. Anthony Davis kwam tot 24 punten en 15 rebounds. Bij de Wolves klokte Karl-Anthony Towns af op 24 punten, Mike Conley was goed voor 23 stuks. Ondanks de nederlaag is Minnesota nog niet uitgeschakeld. In de wedstrijd van de allerlaatste kans staan ze tegenover de winnaar van het duel tussen New Orleans Pelicans en Oklahoma City Thunder, respectievelijk de nummers negen en tien.

Ook Atlanta Hawks mag naar de play-offs, dankzij een 105-116 zege bij Miami Heat. De Hawks staan in de eerste ronde van de play-offs voor een zware opdracht tegen Boston Celtics. Miami krijgt nog een herkansing tegen de winnaar van het duel tussen Toronto Raptors en Chicago Bulls.