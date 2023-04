Frans gerecht opent onderzoek naar netwerk van Mogi Bayat bij Nantes

De omstreden voetbalmakelaar Mogi Bayat, die in ons land naam maakte, is voorwerp van een onderzoek van het Franse gerecht op verdenking van “illegale uitoefening van de activiteit van sportmakelaar” en “witwassen in een georganiseerde bende”. Mogi Bayat heeft een sterk netwerk in Frankrijk, vooral bij FC Nantes. In ons land kwam Mogi Bayat in opspraak in het dossier “Propere Handen”. In afwachting van de juridische afwikkeling daarvan heeft Bayat zijn activiteiten bij tal van Belgische clubs hervat.