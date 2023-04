Amstel Gold Race-directeur Van Vliet grijpt in na fotofinish-drama’s: “Ik wil geen enkele twijfel”

Leo van Vliet is al ruim 25 jaar koersdirecteur van de Amstel Gold Race, en wat hij in de twee eerste decennia nóóit meemaakte, was de afgelopen twee jaar realiteit: de winnaar moest door middel van de fotofinish worden aangewezen. De oud-prof ergerde zich zichtbaar aan de rommelige gang van zaken en greep in. “Ergens hoop ik dat het weer zo spannend wordt, want we zijn er nu gewoon klaar voor.”