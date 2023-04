Russen beschuldigd van onthoofden van Oekraïense soldaten na beelden op sociale media

Op sociale media zijn in de afgelopen dagen enkele video’s en foto’s verschenen waarop naar verluidt onthoofde Oekraïense soldaten in de buurt van de stad Bachmoet te zien zijn. De Russische huurlingengroep Wagner wordt daardoor opnieuw beschuldigd van oorlogsmisdaden.

Het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse non-profit onderzoeksgroep, deelde maandag in een assessment dat Wagnertroepen naar verluidt oorlogsmisdaden blijven begaan “door Oekraïense militairen in Bachmoet te onthoofden.” “Russische gebruikers van sociale media publiceerden beelden waarop de resten van een hoofd van een Oekraïense militair op een stok te zien zijn in een niet nader genoemd gebied in Bachmoet”, klinkt het. Een foto daarvan werd gedeeld op de sociale netwerksite VKontakte met de woorden: “Bachmoet. De resten van een soldaat van de strijdkrachten van Oekraïne.”

ISW gaat verder: “Gebruikers van sociale media herinnerden zich soortgelijke gevallen van schedels op spiesen in Popasna (in de buurt van Loegansk, red), waar Wagner-troepen in de lente en zomer van 2022 opereerden”, klinkt het. Daar voegen ze aan toe dat de Geneefse Verdragen, die het oorlogsrecht bepalen, de verminking en plundering van dode lichamen in een oorlog verbieden.

Al lachend

In de afgelopen dagen verschenen er op sociale media enkele foto’s en video’s waarop naar verluidt zulke onthoofde Oekraïeners getoond worden.

Een eerste video, die op 8 april gepubliceerd werd op een pro-Russisch kanaal, werd naar verluidt gefilmd door leden van Wagner. In de video zijn de lichamen van Oekraïense soldaten te zien naast een verwoest militair voertuig. De lichamen lijken onthoofd. “(Het pantservoertuig) werd geraakt door een mijn”, is te horen in het Russisch. Daarna, verwijzend naar de lichamen, zegt iemand al lachend: “Ze hebben hen gedood. Iemand kwam naar hen toe. Ze kwamen naar hen toe en hakten hun hoofden af.” Het lijkt ook alsof de handen van de soldaten afgehakt zijn.

Wagner-baas Prigozjin bij een begraafplaats. — © AFP

De video zou gemaakt zijn in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Bachmoet, waar de strijd tussen Russen en Oekraïeners al maanden woedt.

Nog in leven

In een tweede video zou te zien zijn hoe een Russische soldaat met een mes het hoofd van een Oekraïense soldaat snijdt. De video werd grotendeels geblurd gedeeld op sociale media. Aan de omgeving te zien, werd de video vermoedelijk al in de zomer gefilmd. In het begin van de video zou gesuggereerd worden dat het slachtoffer nog in leven is op het moment van de feiten.

De locatie van beide video’s kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

(sgg)