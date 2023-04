Leerkracht in Florida ontslagen nadat hij leerlingen hun eigen overlijdensbericht laat schrijven

Een leerkracht uit Florida is op staande voet ontslagen nadat hij leerlingen hun eigen overlijdensbericht liet schrijven voor aanvang van een demonstratie over hoe ze moeten omgaan wanneer een gewapend persoon de campus betreedt. Dat meldt de school.

De 63-jarige Jeffrey Keene, tot voor kort leraar psychologie aan Dr. Phillips High School in het Amerikaanse Orlando, had vorige week een opmerkelijke opdracht voor zijn leerlingen alvorens ze uitleg zouden krijgen over wat ze moeten doen wanneer een active shooter de campus betreedt.

Hij liet hen hun eigen overlijdensbericht schrijven, omdat die opdracht hen aan het denken zou zetten over hun leven. “Het is niet mijn bedoeling om jullie kwaad te maken of iets soortgelijks, heb ik mijn 35 leerlingen gezegd”, zegt hij in een interview met NBC News. “Ik wilde hen niet het gevoel geven dat ze gingen sterven of hen bang maken, maar hen gewoon helpen om te begrijpen wat belangrijk is niet het leven.”

Schoolgeweld

Keene gaf pas sinds januari les in de school, en kreeg enkele uren na de opdracht te horen dat hij ontslagen was. “Als je niet eerlijk mag zijn tegen leerlingen, wat is er dan gaande? In mijn ogen heb ik niets verkeerd gedaan”, zegt hij nog.

De scholengroep bevestigt het ontslag. “We zijn ervan geïnformeerd dat een leraar een ongepaste taak gegeven heeft over schoolgeweld. Dat werd meteen onderzocht en de samenwerking is stopgezet.” Dat ging eenvoudig omdat de man nog in zijn proefperiode zat, klinkt het.

Keene is geen lid van een vakbond en heeft naar eigen zeggen geen zicht op eventueel beroep indienen tegen die beslissing. “Ik ga op zoek naar een andere job als leraar en ga niets veranderen. Ik heb niets fout gedaan. Ik vind echt niet dat een 16-, 17- of 18-jarige kwaad zou zijn als we praten over datgene waar toch sowieso al over gepraat wordt.”