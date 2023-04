Vraagprijs van droomhuis naar beneden krijgen? VTM-programma toont hoe je makelaars omkoopt met cashgeld

Wanneer je straks het huis van je dromen wil kopen, vergeet dan zeker geen stapeltje cashgeld mee te nemen om je makelaar om te kopen. Ben je van je stoel gevallen van verbazing? Zo ook de makers van het VTM-programma Ze zeggen dat. In een reportage is te zien hoe een vastgoedmakelaar geld aanneemt van een kandidaat-koper om een lager bod te aanvaarden. De omkoperij blijkt geen losstaand geval, geeft de makelaar in kwestie grif toe. “Dit wordt wel vaker gedaan.”

Gewapend met een handvol verborgen camera’s trekken twee acteurs erop uit om te testen of vastgoedmakelaars effectief om te kopen zijn om samen te spannen tegen de verkoper om de vraagprijs naar beneden te krijgen. Dina Tersago en vastgoedexperte Hadisa Suleyman, bekend van het VTM-programma Huis Gemaakt, volgen de undercover-missie nauwgezet vanuit een busje. Zou het echt waar zijn? Suleyman geeft aan niet op de hoogte te zijn van zulke praktijken, maar vermoedt sterk dat er toch enkele rotte appels in het wereldje te overtuigen zijn.

Boter bij de vis

Gelukkig voor haar willen de eerste paar makelaars die het duo bezoekt van geen wijken weten. De helft van de bezochte makelaars geeft echter wel aan dat ze weet hebben van omkooppogingen, maar benadrukken dat ze er zelf niet aan meedoen. De regels zijn dan ook erg strik. “Het is aanlokkelijk, maar veel te riskant. Ik zou het zelf niet willen, dus waarom zou ik het zo doen?”, klinkt het bij een vastgoedmakelaar.

Enkele huisbezoeken later komen de twee improvisatie-acteurs, die een jong koppel spelen, dan toch terecht bij een makelaar die niet kan weerstaan aan de lokroep van de geldsom. Een enveloppe met 5.000 euro cash blijkt genoeg om de vrouw in kwestie te overtuigen om de woning voor een lagere prijs dan voorzien van de hand te doen. Bovendien geeft ze - zonder schroom - aan onze zogezegde kandidaat-kopers toe dat dat “wel vaker gebeurt.”

“Pijnlijk”

Wat de dames te zien krijgen, leidt tot grote ontsteltenis in het busje. “Dat kan toch niet? Dat is pijnlijk”, reageert een teleurgestelde Hadisa. “Het gebeurt dus wel, maar het is zeker niet de meerderheid.”

“We hebben een makelaar betrapt die in ruil voor 5.000 euro met de kopers tegen de verkoper onder één hoedje wil spelen”, stelt presentatrice Dina Tersago met lede ogen vast. “Een groot deel van de immomakelaars die we probeerden om te kopen, geeft toe dat ze weet hebben van die praktijken. Een makelaar omkopen met zwart geld om een huis met een lager bod verkocht te krijgen bij de verkoper is verboden. Het gaat ten koste van de verkoper, die de makelaar betaalt. Hoewel het overgrote deel van de makelaars correct is, is het toch waar dat sommige makelaars om te kopen zijn”, concludeert Dina na afloop van het experiment.

‘Ze Zeggen Dat’, elke donderdag om 20u35 op VTM.