WK snooker zonder Barry Hawkins en Stephen Maguire

Het WK snooker zal zaterdag in Sheffield voor het eerst sinds lang zonder Barry Hawkins (WS-20) en Stephen Maguire (WS-33) gespeeld worden. Zowel de 43-jarige Engelsman als 42-jarige Schot werden gisteren in de laatste kwalificatieronde uitgeschakeld.

Hawkins verloor met 10-8 van de 29-jarige Welshman Jak Jones (WS-34), die zijn WK-debuut mag maken. Sinds 2006 was Hawkins er telkens bij op het WK. In 2013 werd hij vicewereldkampioen na een met 18-12 verloren finale tegen Ronnie O’Sullivan (WS-1). Maguire, twee keer halvefinalist, heeft voor het eerst sinds 2003 vrijaf tijdens de titelstrijd. Hij moest met 10-6 het onderspit delven voor de 22-jarige Chinees Fan Zhengyi (WS-36), ook een debutant.

Naast Jones en Fan wisten ook de Schot Anthony McGill (WS-21), de Thai Noppon Saengkham (WS-32), de Engelsen Matthew Selt (WS-29) en Ricky Walden (WS-24) en de Chinezen Si Jiahui (WS-80) en Wu Yize (WS-62) dinsdag een plaatsje in het Crucible Theatre te bemachtigen. De laatste acht tickets worden woensdag verdeeld. De top zestien van de Order of Merit, met daarbij Luca Brecel (WS-10), is rechtstreeks voor de zestiende finales geplaatst.