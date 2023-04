Einde Amerikaanse carrière dreigt: New York Red Bulls neemt na racisme-incident voor onbepaalde tijd afstand van Dante Vanzeir

Dante Vanzeir zit na zijn racistische uitspraken in zéér lastige papieren bij zijn werkgever New York Red Bulls. De 24-jarige spits is door de club zelf op non-actief geplaatst, ondanks zijn excuses. Het einde van zijn Amerikaanse loopbaan dreigt.

Onze landgenoot is in een storm verzeild na zijn racistische reactie op een speler van San José Earthquakes. Was er eerst nog twijfel over wat precies de inhoud was van zijn scheldpartij, dan is het nu wel zeker dat die van racistische aard was. Vanzeir heeft dat immers zelf bevestigd. In een Instagram-bericht met excuses erkent hij ondubbelzinnig zijn schuld. Hij meldde daarin ook dat hij elke mogelijke straf zou aanvaarden. “Ik wil me oprecht verontschuldigen bij de spelers van de Earthquakes”, klinkt het.

“Ik zal er alles aan doen om deel uit te maken van de verandering die moet gebeuren in deze sport en in onze wereld. Ik wil me ook verontschuldigen bij mijn ploegmaats, coaches, de club en onze fans. Ik heb een fout gemaakt en zal alle nodige stappen zetten om te groeien. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden. Terwijl ik niet de bedoeling had om iemand te kwetsen of aanstoot te veroorzaken met mijn taalgebruik, weet ik wat ik heb gedaan en dat spijt me ten zeerste. Ik zal akkoord gaan met elke schorsing, boete en begeleiding die de Major League Soccer en de club me opleggen. Ik zal deze kans aangrijpen om mezelf te verbeteren, na te denken, en mijn tijd en energie toewijden aan werk met organisaties die raciale ongelijkheid aanpakken.”

Die straf is intussen bekend. Ze is niet uitgesproken door de gerechtelijke instanties van de Major League Soccer (MLS), maar door zijn eigen club New York Red Bulls. De club, waar Vanzeir in januari na wat heisa met Union een zeer lucratief contract tekende, stelde meteen na de wedstrijd al dat het “ontoelaatbaar” was wat Vanzeir had gezegd. Tot nader order wordt de speler op non-actief zet. Hij hoeft zich niet meer te melden zolang het onderzoek loopt. Afhankelijk van de bevindingen van de MLS zelf zou dit wel eens het vroege einde van de Amerikaans loopbaan van Vanzeir kunnen betekenen. Zijn uitspraken zijn opmerkelijk, aangezien hij geboren en getogen is in de multiculturele mijnstreek rond Beringen en Heusden-Zolder.

‘Het woord’ is gebruikt

“Ik weet wat ik gehoord heb”, zei zijn zwarte tegenspeler Jeremy Ebobisse van San Jose Earthquakes zaterdag na de wedstrijd. “Een racistische opmerking was het. ‘Het woord’ is gebruikt.” Volgens Ebobisse niet aan zijn adres, maar aan dat van zijn ploegmaat Jamiro Monteiro, een in Rotterdam geboren Kaapverdiër.

In de Amerikaanse sport wordt veel heftiger op racisme gereageerd dan wij in Europa gewoon zijn. Hier blijft het bij de voetbalinstanties doorgaans bij wat kreten, denk maar aan de reactie van de Italiaanse voetbalbond op de racistische verwijten richting Romelu Lukaku vorige week. Die kreeg voor zijn reactie zelfs een schorsing, terwijl de reactie op het gedrag van de racisten in de tribune wellicht weer een stille dood zal sterven.