Antonia Delaere met sweep naar halve finale Italiaanse play-offs, nu Belgische clash tegen Kim Mestdagh

Geen problemen voor Venetië in de kwartfinale (best of three) van de Italiaanse play-offs. Na de eerste partij won Venetië, met een sterke Antonia Delaere (10 punten, 1 rebound, 1 assist) met 58-71 van Ragusa. In de halve finale wacht vanaf volgende week nu een clash met het Schio van Kim Mestdagh. Schio, dat enkele weken geleden de Italiaanse Coppa won, schakelde met 2-1 Campobasso uit. Kim Mestdagh en haar ploegmaats zijn de uittredende kampioen. De tweede halve finale gaat tussen Virtus Bologna en San Giovanni.Emma Meesseman in halve finale met Fenerbahce tegen rivaal Galatasaray Ook andere Belgian Cats doen het goed in sterke Europese topcompetities. Emma Meesseman kwalificeerde zich voor de halve finale van de Turkse play-offs en neemt het met Fenerbahce Istanbul tegen rivaal en stadsgenoot Galatasaray op. In de Spaanse Lega Femenina zijn, met nog één speeldag in de reguliere fase op de affiche, Serena-Lynn Geldof (Zaragoza), Elise Ramette (Cadi La Seau) en Billie en Becky Massey (Estudiantes Madrid) al zeker van een stek in de eindronde. In de Franse LFB moeten er nog twee speeldagen worden betwist. Leider ASVEL Lyon, met Julie Allemand, het tweede geklasseerde Villeneuve D’ Ascq, met Hind Ben Abdelkader en BLMA Montpellier (vierde stek), met het duo Julie Vanloo en Kyara Linskens, zijn al gekwalificeerd voor de eindronde. Morgane Armant kan zich met Hainaut nog kwalificeren. In de Duitse DBBL heeft Emmanuella Mayombo met Keltern in de halve finale een 1-0 voorsprong beet tegen Alba Berlijn. In de kwartfinale schakelde het Saarlouis met een sweep (2-0) uit.