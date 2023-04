Kevin De Bruyne maakt misbaar bij wissel, Guardiola reageert laconiek: “Ik neem hier de beslissingen”

LEES OOK. Waarom David Moyes en West Ham maar beter winnen tegen AA Gent in de Conference League

De opvallende reactie van Kevin De Bruyne na zijn wissel door Julian Alvarez was de verslaggevers niet ontgaan en dus haalden ze verhaal bij manager Pep Guardiola.

Die reageerde laconiek. “Het was een tactische beslissing om Julian in te brengen voor hem”, zei Guardiola toen hem gevraagd werd naar de vroege wissel van De Bruyne. “Ik nam de beslissing op basis van de prestatie die ik op het veld zag. We hadden op dat moment extra energie van Julian nodig. Ik ben hier om de beslissingen te nemen. Dat is mijn grootste kwaliteit.”

© Action Images via REUTERS

Het is niet de eerste keer dat er deinig is over een vroege wissel van De Bruyne. Eerder dit seizoen haalde Guardiola hem al een paar keer voortijdig naar de kant en begin februari liet hij hem tegen Tottenham zelfs op de bank starten “om tactische redenen”. Vorig seizoen in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid had Guardiola een vergelijkbare uitleg als nu toen hij De Bruyne al voor het slotkwartier naar de kant haalde.