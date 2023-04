Knalgele kleur en reclame houden dieven niet tegen om Linda’s Fiat twee keer te stelen

De auto van Linda is knalgeel en gepersonaliseerd met reclame van haar marktkraam. Toch is de Fiat Abarth twee keer in twee maanden geviseerd door dieven in Wervik. “Waarom ze per se mijn auto wilden? Hij blijkt gegeerd onder gangsters”, zegt de verontwaardigde vrouw, die vreest dat ze haar droomauto en marktattractie voorgoed kwijt is.

Linda Hostyn (58) is een liefhebber van rally en spaarde 23.000 euro bijeen voor haar droomauto: een tweedehands Fiat Abarth. “Hij was twee jaar oud en had amper 12.000 km op te teller. Bij het opstarten maakt hij dat typisch rallygeluid, zalig” , vertelt de vrouw, die woont in de Kasteelstraat in Wervik.

Linda personaliseerde haar auto met reclame voor haar marktkraam. “Op de achterruit prijkt Feestidee ’t Snoeperke. Met mijn Fiat doe ik op vrijdag en zaterdag de markten van Wervik en Menen. Ik verkoop er schepsnoep.”

De auto werd een extra attractie voor haar kraam. “Ik parkeerde hem ernaast. Door de felgele kleur valt hij op en kwamen liefhebbers een kijkje nemen. Terwijl ze dan snoep uitkiezen, verbazen ze zich erover dat heel mijn kraam in die wagen past.” (Lees verder onder de foto)

Het marktkraam van Linda paste volledig in de auto. — © if

Ook andere ‘liefhebbers’ toonden interesse. “Een paar maand geleden riep mijn dochter plots: mama, je moet eens gaan kijken! De buurman zag twee personen weglopen van bij de auto. Ter plaatse merkte ik dat mijn deur open was. De radio en papieren zaten er nog in en hij startte normaal. Ik probeerde hem terug te sluiten met de afstandsbediening, maar dat lukte niet. Toen zag ik dat er gat geboord was in de deur. De politie adviseerde om de auto te laten nazien in de garage. Daar hoorde ik dat de dieven probeerden weg te rijden, want ze hadden een tweede gat ontdekt ter hoogte van het sleutelcontact. Was mijn buurman daar niet gepasseerd, konden de dieven hem wellicht toen al stelen.” (Lees verder onder de foto)

De opvallende auto in de straat van Linda. — © if

Linda besloot om haar auto extra te beveiligen met een stuurslot. “Ik probeerde dat elke dag op mijn sportstuur te klikken, maar dat is praktisch en psychisch amper vol te houden. Zondag was er geen parkeerplaats vrij voor de deur en moest ik hem om de hoek parkeren in de Sint-Jorisstraat. Ik had geen zin om dat zware stuurslot tot daar te verslepen. Als ze hem willen pakken, gaan ze hem toch pakken, dacht ik bij mezelf.”

En zo geschiedde. “Maandagochtend was hij verdwenen, met mijn gerief voor de markt: gewichten en zeilen voor een tent, een parasolvoet voor mijn banner, een tafeltje en klein gerief. Wellicht lagen die dieven op de loer en zagen ze hun kans schoon. Nu zie je helemaal niet meer dat iemand aan je auto staat te prutsen. Het is hier pikdonker sinds het doven van de openbare verlichting om te besparen op energie. Dieven krijgen zo vrij spel.”

De felle kleur en de reclame schrikten hen niet af. “Blijkbaar is die auto gegeerd onder gangsters, onder meer door de waardevolle wisselstukken. Ik ben erg verontwaardigd: ik zag die auto graag en heb er hard voor gewerkt door twee jobs te combineren. Een ander moet van mijn gerief blijven en er ook maar voor werken.” (Lees verder onder de foto)

Linda aan haar voordeur, die ook reclame toont voor ’t Snoeperke. — © Thijs Pattyn

Linda koestert weinig hoop. “De politie zag de auto ’s nachts via camera’s rijden op de brug richting Wervicq-Sud in Frankrijk. Ik vrees dat ik hem nooit meer terugzie. Nu ben ik mijn handen afgesneden, hé. Via de verzekering heb ik recht op een vervangwagen ofwel gebruik ik de wagen van mijn dochter. Ook een gele, maar niet van het merk Abarth. Daarin krijg ik helaas maar de helft van mijn voorraad snoep voor de markt. Ik durfde een tijdlang niet naar buiten van ’t verschot en heb een hele dag gehuild, maar moet verder met mijn leven. Eerst ga ik nieuw materiaal kopen voor mijn kraam, dat helaas niet is gedekt door de verzekering. Ik had dikke pech en moet nu mijn plan trekken.”