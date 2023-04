Wereldwijde verontwaardiging na luchtaanval door militaire junta in Myanmar waarbij tientallen mensen omkwamen

Er is wereldwijd verontwaardiging ontstaan over een luchtaanval van de militaire junta in Myanmar op een dorp dat door de rebellen gecontroleerd wordt in de regio Sagaing. Er kwamen minstens honderd mensen om het leven.

De luchtaanval deed zich dinsdagochtend rond 8 uur voor. Toen vond een ceremonie plaats voor de opening van een kantoor van de PDF (People’s Defence Forces, de rebellen in Myanmar, nvdr) in het dorp Pazi Gyi. “Een vliegtuig liet bommen vallen op de mensen. Ik ben in een gracht gesprongen en heb me daar verstopt”, zegt een getuige bij Associated Press. “Toen ik een paar momenten later rechtstond en rondkeek, zag ik mensen die aan stukken gescheurd waren en dood waren in de rook. Het kantoorgebouw was vernield.”

Zaw Min Tun, woordvoerder van de militaire junta in het land, eiste de luchtaanvallen niet veel later op. “We hebben die plek aangevallen”, zei hij. “Volgens onze informatie vanop het terrein zijn niet alle mensen omgekomen door onze aanval. Er lagen rond deze zone ook mijnen van de PDF.” De woordvoerder voegde nog toe dat de luchtaanval ook een opslagruimte voor poeder voor kanonnen en mijnen raakte, en benadrukte dat het dus zelf geen burgers gedood heeft maar wel terroristen aangevallen heeft.

Bij de aanval vielen minstens vijftig doden, maar het ziet ernaar uit dat dat aantal ondertussen al fel opgelopen is tot meer dan honderd.

VN en Duitsland veroordelen aanval

Er is wereldwijd grote verontwaardiging ontstaan over het incident. Volker Turk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, zei in een mededeling dat hij geschokt was door de aanval. De VN vragen om de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. “Het lijkt erop dat kinderen die dansten en andere burgers op de openingsceremonie deel uitmaken van de slachtoffers”, verklaarde hij.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de aanval dinsdagavond al. “We eisen dat het regime het geweld tegen de bevolking onmiddellijk stopt”, schreef het op Twitter. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelt de aanval eveneens fel. Hij roept het leger opnieuw op om de “campagne vol geweld tegen de bevolking van Myanmar te stoppen”, zegt zijn woordvoerder.

De schaduwregering in Myanmar sprak over een “gruwelijke daad” en “een nieuw bewijs van het extreem geweld van de junta tegen onschuldige burgers”.

Chaos sinds staatsgreep

Myanmar verkeert in chaos sinds de staatsgreep van 1 februari 2021, toen het leger de macht greep en de democratisch verkozen leider Aung San Suu Kyi arresteerde en veroordeelde tot 30 jaar gevangenisstraf. Sindsdien zijn er bloederige opstanden tegen de militaire junta. Gemeenten in de regio Sagaing verzetten zich sterk tegen het militaire gezag. Het is in die regio waar de luchtaanvallen zich voordeden.

Vorige week nog werd in de raad voor mensenrechten van de VN opgeroepen om het geweld door het leger in Myanmar een halt toe te roepen. “En de militaire junta heeft gereageerd op de enige manier waarop ze dat kan”, zei Aung Myo Min, minister van mensenrechten in de schaduwregering. “Met nog meer gruweldaden en bloedvergieten.”