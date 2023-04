Na de militaire groet en het vingertje, ook de letter “M”: Romelu Lukaku stuurt nieuwe boodschap uit met viering tegen Benfica

Romelu Lukaku legde in de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League tegen Benfica de 0-2-eindstand vast vanaf de stip. Hij vierde zijn goal opnieuw door zijn vinger op zijn mond te leggen, maar de Inter-spits voegde er nog een boodschap aan toe door ook de letter “M” te vormen met zijn rechterhand.

De viering van Lukaku na zijn doelpunt tegen Benfica werd met een vergrootglas bekeken nadat hij tegen Juventus een tweede gele kaart had gekregen voor zijn militaire groet met vingertje op de mond. Dat werd geïnterpreteerd als een provocatie richting Juventus-aanhang, die voorafgaand racistische geluiden had laten horen.

Big Rom legde opnieuw zijn vinger op de mond, in combinatie met een (korte) militaire groet. “Wat dat betekent? Het is een geheim, op het einde van het seizoen zal ik het uitleggen”, zei Lukaku voor de tv-camera.

Nadien pakte hij uit met nog een bijzondere viering: hij vormde met zijn rechterhand de letter “M”. Dat laatste was een boodschap aan zijn moeder Adolphine, zo weet la Gazzetta dello Sport, die ook in Milaan woont en zich over Lukaku’s zoontje Romeo bekommert. Lukaku heeft een zeer sterke band met zijn moeder.