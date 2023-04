Elke dag drie klachten over aannemers, vooral over niet correct uitgevoerde werken

De problemen met de Roeselaarse bouwpromotor Pieter M. blijken geen uitzondering. In ons land werden vorig jaar gemiddeld bijna drie klachten ingediend over aannemers, voornamelijk over werken die niet zoals afgesproken uitgevoerd werden. Dat meldt Het laatste nieuws.

Het parket is een onderzoek gestart naar het plotse faillissement van de omstreden bouwpromotor Sua Casa uit Roeselare. De voorbije dagen klaagden meerdere gedupeerde klanten over werken die maar half of niet goed uitgevoerd werden en met een niet afgewerkte ruwbouw achterbleven.

Dat blijkt verre van een alleenstaand geval. De Consumentenombudsdienst in ons land, die tussenbeide komt bij geschillen tussen consumenten en leveranciers, kreeg vorig jaar 14.119 klachten binnen. De meeste daarvan, 916 in totaal, waren volgens Pieter-Jan De Koning van de Consumentenombudsdiensten gericht tegen aannemers. “Het gaat om alle mogelijke uitvoerders van werken in en om het huis: van de schoorsteenreiniger over de tuinaanlegger en de loodgieter tot de ruwbouwfirma”, zegt hij in Het laatste nieuws.

En dan zijn de geschillen die tot een rechtszaak leiden er nog niet eens bijgeteld. Volgens De Koning gaat het grootste deel van de klachten over werken die al betaald werden maar niet correct uitgevoerd werden en discussies over het bedrag dat aangerekend wordt.