Gene Bervoets over bijna-doodervaring tijdens opnames ‘Beau séjour’: “Had snee in mijn hoofd en enkele ribben gebroken”

Het leven van een acteur kan soms gepaard gaan met ernstige risico’s. En dat heeft Gene Bervoets enkele jaren geleden aan den lijve ondervonden. In de podcast Achter de schermen vertelt de acteur hoe hij tijdens de slotopnames van Beau séjour maar liefst 6 ton water over zich kreeg en twee maanden in het ziekenhuis moest verblijven. “Ik had een snee in mijn hoofd en enkele ribben gebroken”, aldus Bervoets.