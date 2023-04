Vooruit wil stemrecht voor 16-jarigen invoeren bij lokale verkiezingen

Het voorstel van decreet werd vorige week ingediend in het Vlaams Parlement. De bespreking en stemming in de commissie staan de komende weken op de planning. De bedoeling is om alles nog voor de zomer af te ronden, zodat de wijziging al kan worden toegepast bij de lokale verkiezingen van oktober 2024.

Als jongeren al vanaf 16 jaar mee kunnen stemmen voor de gemeente- en provincieraden, dan geef je hen de kans om te “participeren in de politieke wereld van vandaag”, zegt Kurt De Loor. “Veel politieke beslissingen hebben ook een grote impact op onze jongeren: ze fietsen naar school, nemen de bus, gaan sporten in de plaatselijke sporthal of gaan op kamp met de jeugdbeweging. Het is dan ook maar normaal dat hun stem gehoord wordt.”

Het Vlaams parlementslid pleit wel voor flankerende maatregelen. “Jongeren moeten extra geïnformeerd, geënthousiasmeerd en betrokken worden in het politieke debat.” Hij verwacht extra inspanningen van de Vlaamse regering, in samenwerking met het onderwijs, de lokale besturen en de (jeugd)verenigingen.

De Kamer had vorig jaar al beslist dat jongeren vanaf 16 jaar in 2024 ook mogen meestemmen bij de Europese verkiezingen.