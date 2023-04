Nieuwe onthulling uit gelekte documenten: speciale eenheden van westerse landen aanwezig in Oekraïne

Al meer dan een jaar wordt gespeculeerd over de manieren waarop westerse landen sinds de invasie van Rusland in Oekraïne aanwezig zijn in dat land en steun bieden. De financiële en militaire steun in de vorm van onder meer munitie en wapens was geen geheim, maar nu blijkt uit de geheime documenten dat er ook speciale eenheden van het leger van enkele landen aanwezig zijn.

Volgens de gelekte documenten die de voorbije dagen opdoken - we weten trouwens nog niet wie ze gelekt heeft - is het Verenigd Koninkrijk het land met de meeste speciale eenheden in Oekraïne: het zijn er liefst 50. Letland volgt met 17. Frankrijk heeft er 15, de VS 14 en Nederland 11. Waar die eenheden zich bevinden in het land en wat hun taak er precies is, staat niet in de documenten.

Conflict met NAVO

Die speciale eenheden zijn ertoe opgeleid om heel snel en efficiënt te opereren. Hun aanwezigheid in het land zal voor Rusland ongetwijfeld een nieuwe stok zijn om mee te slaan, want president Poetin zegt al maandenlang dat zijn land niet in conflict ligt met Oekraïne maar met de hele NAVO.

BBC vroeg het Britse ministerie van Defensie om een reactie, maar die kwam er niet. Er kwam wel een tweet van Defensie, waarin het publiek de raad meekrijgt om voorzichtig te zijn met de documenten en informatie die gelekt wordt. “Die documenten hebben een hoge graad van onnauwkeurigheid”, klinkt het. Vermoedelijk gaat het dan over aanpassingen die vermoedelijk vanuit Rusland aangebracht zijn. Zo werd op een pagina al vastgesteld dat de aantallen van overleden soldaten aan het front al gemanipuleerd werden om Rusland er beter te doen uitzien.

Servische wapens

Nog volgens die gelekte documenten heeft Servië een opvallende bocht gemaakt. Dat is het enige Europese land dat tot nog toe geweigerd heeft om Rusland sancties op te leggen en klassiek aan de zijde van Rusland staat, maar het levert wel wapens aan Oekraïne. Opleiding aan de Oekraïense troepen weigerde de Servische overheid evenwel. In de documenten staat ook dat Servië de politieke wil en de militaire mogelijkheden heeft om in de toekomst bijkomende wapens te leveren aan Kiev.

Een reactie vanuit Servië kwam er nog niet. “Als dat document accuraat is, toont dat hoe dubbelzinnig Servië tegenover Rusland staat of hoe groot de druk vanuit Washington is om wapens te leveren”, zei Janoesz Boegajski, Oost-Europa-expert aan de Jamestown Foundation, bij Reuters.