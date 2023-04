Annelies Verlinden zet deur op kier voor betaalpolitie

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) moet de regering “durven kijken naar betaalpolitie”. Dat zegt ze in een interview met Knack. Daarbij staan organisatoren zelf deels in voor de kosten voor de veiligheid rond grote evenementen.

Volgens de jongste cijfers betaalt de belastingbetaler jaarlijks 11 miljoen euro voor de inzet van politie bij voetbalwedstrijden, schrijft Knack. Samen met andere sportwedstrijden en evenementen komt er zo heel wat druk te liggen bij de politie. De politie-inzet kost bovendien handenvol belastinggeld, zeker omdat veel evenementen ‘s avonds en in het weekend plaatsvinden en de agenten dus dure overuren moeten kloppen.

Om die last te verlichten pleit de politie zelf al jaren voor betaalpolitie. De organisatie staat dan zelf in voor een deel van de kosten voor de beveiliging. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil dat gesprek aangaan, zegt ze in Knack. “Versta me niet verkeerd: Vlaanderen leeft van het ondernemerschap, van festivals tot grote sportevenementen”, zegt ze. “Alleen kijk ik ook naar wat er van de politie verwacht wordt, en voorlopig zijn de middelen beperkt. We moeten daarom durven te kijken naar betaalpolitie.”

Het idee van betaalpolitie is niet nieuw. In 2012 lanceerde toenmalig binnenlandminister Joëlle Milquet (CDH, nu Les Engagés) al een voorstel. De organisatoren van festivals en de Jupiler Pro League reageerden toen kritisch op die plannen.