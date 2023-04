Kamerlid neemt zoontje mee naar vergadering: “Een noodoplossing, maar hij is braaf geweest”

De Kamer blaast vergaderen pal in de paasvakantie, en dat bezorgt Kamerleden ook problemen met de opvang voor hun kinderen. Dus zag Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) zich genoodzaakt om haar zoontje mee te pakken terwijl ze premier Alexander De Croo (Open Vld) ondervroeg in de commissie Binnenlandse Zaken.

“Een noodoplossing”, zegt ze. “Ik vond het ook niet oké om het personeel van de fractie kinderoppas te laten spelen, dus heb ik hem maar meegenomen in de vergadering. Mijn zoontje is heel braaf geweest.” Hij was de hele zitting met kleurpotloden en de gsm van zijn moeder in de weer.(agy)