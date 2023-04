Sonny Colbrelli zei noodgedwongen de fiets, maar niet de koers vaarwel: “Ik kwam negen kilo bij, wellicht door de wijn”

Ongeveer een half jaar geleden zette Sonny Colbrelli (32) noodgedwongen een punt achter zijn carrière. Enkele maanden na zijn glorieuze overwinning in Parijs-Roubaix keek hij na een hartfalen de dood in de ogen in de Ronde van Catalonië. Vandaag is de Italiaan nog altijd nauw betrokken bij zijn team Bahrain Victorious. Officieel is hij ambassadeur, maar die rol vult hij zowel in door bidons aan te reiken als door zijn eerste stappen als ploegleider te zetten. Woensdag zit hij in de eerste ploegleiderswagen tijdens de Brabantse Pijl, de wedstrijd die hij in 2017 won.