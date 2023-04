Automobilist schrikt zich rot wanneer hamer in fractie van seconde tegen zijn voorruit vliegt

Deze automobilist had het niet getroffen toen hij met zijn wagen door de Thaise provincie Chachoengsao reed. Op een bepaald ogenblik werd de voorruit plots getroffen door een vliegende hamer. Zijn dashcam filmde hoe de hamer vanuit het niets opdook en in een fractie van een seconde schade aanrichtte.

De man bleef gelukkig ongedeerd maar moest wel de 30.000 baht, omgerekend ruim 800 euro, betalen om zijn gebarsten voorruit te laten herstellen. De hamer zou in de lucht zijn gekatapulteerd nadat een ander voertuig over het voorwerp reed. “Ik hoop dat geen enkele chauffeur dit nog hoeft mee te maken”, vertelde het slachtoffer aan lokale media. “Hier moet iets aan gedaan worden.” Hoe de hamer op de snelweg is terechtgekomen, is niet bekend.

(kmlo)