Manchester City dankt uitblinker Haaland en is klasse te sterk voor Bayern Munchen, zorgen om geblesseerde (?) Kevin De Bruyne

Rodri(go) is een verdedigende middenvelder die door City-coach Pep Guardiola vooral wordt gebruikt om overal zijn voet tussen te steken. De bal afnemen en dan inleveren bij zogenaamd meer begaafde ploegmaats. Maar wat de 26-jarige Spanjaard even voor het halfuur uit zijn sloffen toverde, was heerlijk. Als rechtsvoetige krulde hij de bal met links en heel veel vernuft rond Bayern-doelman Sommer in de linkerbovenhoek. Wetende dat Pep Guardiola gruwt van schoten van buiten het strafschopgebied - te weinig kans op succes, beweert de City-coach - maakt die openingsgoal des te opmerkelijker.

Omdat Bayern-verdediger Upemecano een hele wedstrijd liep te knoeien, werd het ook nog 2-0. Na dom balverlies ten voordele van Grealish deed Haaland iets wat hij in zijn leven misschien nog maar drie of vier keer heeft gedaan: in het strafschopgebied van de tegenstander niet op doel schieten maar een voorzet trappen. Hij deed dat op de manier die we van Kevin De Bruyne gewoon zijn. Hij behield op verbluffende wijze het overzicht en trapte nauwkeurig op het hoofd van Bernardo Silva, niet meteen de kopbalspecialist op de loonlijst van City. Het stond wel 2-0 na 70 minuten.

Het was het nekschot voor Bayern München dat nochtans een betere tweede helft aan het spelen was. Zeven minuten later kopte Stones in de richting van Haaland. Eén keer een pass geven in het strafschopgebied is meer dan genoeg moet de Noorse geweldenaar hebben gedacht. Daarom legde hij zelf maar de 3-0 binnen. Nota bene zijn elfde goal in deze Champions League-campagne.

© AP

Dik verdiend

De eerste helft was een duel zoals we wel meer zien op dit niveau. Hoge verwachtingen, snel spel en daardoor soms slordigheden. Maar het was best aangenaam om volgen. Manchester City was de betere ploeg met de betere kansjes. Het heerlijke schot voor de 1-0 van Rodri willen we geen kans noemen, de pogingen van Haaland en Gündogan wel. Bayern-doelman Sommer, die goede momenten met veel mindere afwisselde, lag telkens met veel overtuiging in de weg. Behalve Sané was er bij Bayern niemand in staat om echt voor gevaar te zorgen.

Dat was na de rust wel anders. Toen ging Bayern aanvankelijk zwaar te keer. Sané geraakte niet voorbij Ederson. Een kopbal van De Ligt werd net voor de lijn onschadelijk gemaakt. Het was de enige periode in de wedstrijd dat City het lastig kreeg. Eens dat vierde kwartier voorbij namen de Engelsen het heft weer in handen.

Kevin De Bruyne speelde een redelijk onopvallende wedstrijd en werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald. Het was niet duidelijk of hij nu een blessure had opgelopen maar heel vief liep onze landgenoot niet naar de kant. We zien de volgende dagen hoe het met hem gesteld is. Mogelijk kan City hem volgende week wel aan de kant houden.

Het lijkt er immers sterk op dat de Engelsen op weg zijn naar de halve finale tegen Real Madrid of Chelsea. Bayern München speelde al bij al een povere wedstrijd en of dat tegen volgende week helemaal anders zal zijn is maar zeer de vraag. De komst van Thomas Tuchel na het ontslag van Julian Nagelsmann heeft in Europa alvast niet het gewenste effect. “Ik had gehoopt wat meer weken, zelfs maanden tijd te hebben gehad om deze wedstrijd aan te pakken”, zei de Bayern-trainer voor de wedstrijd. Zijn vrees is bewaarheid geworden.