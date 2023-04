Uitgekookt Inter pleegt hold-up tegen ongelukkig Benfica, invaller Lukaku zet strafschop om

Een uitgekookt Internazionale heeft in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen Benfica een goede zaak gedaan. De Italianen, met invaller Romelu Lukaku, wonnen na een moeizame wedstrijd met 0-2 en kunnen met een leuke uitgangspositie terug naar Milaan. Lukaku viel in na een uur en trapte een licht gefloten penalty binnen voor de eindscore.

Romelu Lukaku kon in totaal nog maar een uurtje meedoen in de Champions League-campagne van Inter en werd door coach Simone Inzaghi opnieuw op de bank gezet tegen Benfica. De herboren Joao Mario, die in een eerdere periode bij Inter nooit kon doorbreken, creëerde de eerste kans met een schot voorlangs. Benfica was baas in de openingsfase, Inter-verdediger Francesco Acerbi probeerde het dan maar met een afstandsknal. De thuisaanhang wilde op het halfuur een strafschop voor vermeend handspel, maar de VAR gaf terecht niet thuis. Pas in de laatste minuten van de eerste helft kregen de Italianen wat meer grip op de wedstrijd.

Na de rust duwden de Italianen plots door. Nicolò Barella kopte een goeie voorzet van Bastoni uitstekend overhoeks binnen. De Portugezen vloekten, want zij hadden in de eerste helft enkele kansen laten liggen om het verschil te maken met de bezoekers. Benfica probeerde dan ook meteen na de openingstreffer om kansen te creëren. Grimaldo, Joao Mario én Rafa Silva rommelden in de zestien van Inter na een goeie voorzet, maar alledrie geraakten ze niet voorbij de Italiaanse muur.

Strafschop Lukaku

Door de aanvalslust van Benfica kreeg Inter veel ruimte in de omschakeling. Een ideale situatie om Romelu Lukaku in te brengen dus, die na een dik uur de wei werd ingestuurd. Het was echter Henrikh Mkhitaryan die als eerste op doelman Odisseas Vlachodimos trapte.

De VAR kwam met nog tien minuten te spelen tussen toen Joao Mario een bal licht beroerde met de hand. De bal passeerde eerst nog langs de kale knikker van de voormalige Inter-speler voor het handspel, waardoor het extra zuur werd voor Benfica. Lukaku nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de 0-2 hard binnen. Zijn derde doelpunt in vier wedstrijden en zo’n tachtig speelminuten in de Champions League.

Benfica was de beter voetballende ploeg, maar ging de boot in tegen een slim spelend Inter Milaan. De Italianen gaan met een uitstekende uitgangspositie de terugwedstrijd van de kwartfinales in.