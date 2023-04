Kinderen van doodgeschoten barones Ullens stellen zich burgerlijke partij

Myriam Ullens de Schooten Whettnall — © Getty Images for Dior

De twee kinderen van de vermoorde barones Myriam Ullens, geboren als Myriam Lechien, hebben zich burgerlijke partij gesteld in het dossier. Dat heeft hun advocaat Laurent Kennes dinsdag meegedeeld.

De barones, de tweede echtgenote van baron Guy Ullens de Schooten, werd op 29 maart voor haar villa in de Waals-Brabantse gemeente Lasne doodgeschoten. Nicolas Ullens de Schooten wordt verdacht van de moord op zijn stiefmoeder.

De twee kinderen van Myriam Lechien, Virginie en Gilles Lemaire, hebben zich dinsdag bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij gesteld, meldt advocaat Laurent Kennes. Hij wil voorlopig geen verdere commentaar geven.

Baron Guy Ullens had zich vorige week al burgerlijke partij gesteld in de zaak tegen zijn zoon Nicolas. De baron was eveneens gewond geraakt bij de aanval, maar hij overleefde het geweld.

Verdachte Nicolas Ullens de Schooten zit momenteel in de gevangenis. Het motief voor de moord zou van financiële aard zijn. Hij vreesde dat zijn stiefmoeder op het fortuin van zijn vader aasde.

