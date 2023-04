Procureur van New York klaagt Republikeins Congreslid aan wegens inmenging in zaak-Trump

De procureur van New York, Alvin Bragg, heeft in de nasleep van de aanklacht tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump nu ook een andere vooraanstaande Republikein aangeklaagd. Dit wegens inmenging in de zaak.

Het Republikeinse Congreslid Jim Jordan en de door hem geleide Commissie van Justitie zijn verantwoordelijk voor een “ongekend brutale en ongrondwettelijke aanval” op de lopende vervolging tegen Trump. Jordan zou “een campagne voeren om Bragg te intimideren en aan te vallen”.

De aanklacht is gericht op het blokkeren van eventuele acties van de Commissie tegen de aanklacht tegen Trump.

Trumpvertrouweling Jordan had zich eerder agressief opgesteld tegenover Bragg en bij de Commissie Justitie stappen tegen hem ondernomen. Hij beweert onder meer dat Bragg handelt onder “politieke druk van linkse activisten”. Het is niet uitgesloten dat de commissie Bragg zal dagvaarden. De Republikeinen kunnen met hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden een parlementair onderzoek instellen.

Vorige week verscheen Trump voor de rechter in New York voor onregelmatigheden met het zwijggeld dat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 was betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een oud-president van de VS strafrechtelijk werd aangeklaagd. Trump pleitte onschuldig op alle aanklachten.