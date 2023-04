Twee goals van kapitein Tessa Wullaert volstaan niet voor experimentele Red Flames in oefenwedstrijd tegen Slovenië

De Red Flames geraakten in een oefenwedstrijd tegen Slovenië niet verder dan een gelijkspel. Met een experimenteel Belgisch elftal eindigde de wedstrijd op 2-2. Kapitein Tessa Wullaert scoorde in eigen huis twee keer voor de Belgen.

Net als vrijdag tegen Oostenrijk stuurde bondscoach Ives Serneels ook in de oefenwedstrijd tegen Slovenië een bijzonder experimenteel elftal de wei in. Dit keer vormden Cayman en De Caigny het centrale duo, stond Sarah Wijnants op de rechtsachter, Lisa Petry op de linksvoor en maakte de 23-jarige Lisa Lichtfus (de eerste Waalse in bijna twee jaar) haar debuut in doel. Op geen enkel moment in de eerste helft konden de Red Flames verstoppen dat ze automatismen misten. Gevolg: geen enkel schot op doel.

In de tweede helft schoten de Belgen pas wakker na de 0-1 voor de op papier zwakkere Slovenen. Een tegendoelpunt op het conto van Justine Vanhaevermaet, want zij leed net voor het knappe doelpunt van Korosec tweemaal balverlies. Daarna voetbalden de Belgen plots wel iets beter, vooral dankzij de wissels van Serneels. Met Teulings, Blom en Dhont ging het wat vlotter voorin, maar echt goed werd het nooit. Wullaert toonde wel opnieuw haar torinstinct en maakte haar 74ste en haar 75ste interlanddoelpunt. Al volstonden haar goals niet voor de zege, want in het slot werd het alsnog 2-2.