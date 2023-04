Peuk stelt nieuwe album Good Old Ways voor: “We groeiden als mens, onze muziek evolueert mee”

Peuk zit niet stil. Het Limburgse rocktrio is nog maar net terug van een tournee door Groot-Brittannië of ze zijn al weer klaar om komende vrijdag hun nieuwe album Good Old Ways aan het publiek voor te stellen. Vijf jaar na hun debuut is Peuk een vaste waarde in Vlaanderen geworden. Met een nieuwe plaat onder de arm en optredens in Nederland en Frankrijk in het vooruitzicht hopen ze hun territorium verder uit te breiden.(kabu)