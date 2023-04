Aantal nieuwe vacatures in Limburg daalt, maar ze geraken steeds moeilijker ingevuld

Het aantal nieuwe vacatures bij de VDAB in Limburg is in maart met 2,1 procent gedaald, vergeleken met maart 2022.

Toch is daarmee de krapte op de arbeidsmarkt niet opgelost en raken lang niet alle jobs ingevuld. Het aantal openstaande vacatures is zelfs met 1,5 procent gestegen. Hoe kan dat? Wel, de taal is vaak een barrière naar een job. “Mensen willen werken”, zegt de VDAB. Maar 1 op 5 werkzoekenden heeft geen of weinig kennis van het Nederlands, terwijl werkgevers bij 7 van de 10 vacatures een goede tot zeer goede kennis van de taal vragen. Gevolg: jobs blijven openstaan. Er is dus werk aan de winkel.(kabu)