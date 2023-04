Kindje (4) wordt via kofferbak uit auto geslingerd na crash, maar raakt wonderwel slechts lichtgewond

Op de E40 in Oostduinkerke is een gezinswagen dinsdagavond tegen de middenberm gecrasht. In de auto zaten naast de bestuurder drie kleine kinderen. Een kind van 4 jaar werd via de kofferbak naar buiten geslingerd maar als bij wonder belandde het kind op het gras en raakte slechts lichtgewond.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagavond even voor 20 uur. Een Renault Espace met Franse nummerplaten reed er in de richting van Frankrijk toen het plots verkeerd ging. Dat gebeurde ter hoogte van de afrit van Oostduinkerke. Het was op dat ogenblik aan het regenen en wellicht verloor de bestuurder de controle over het stuur tijdens een slippartij. De auto reed richting aarden middenberm en daar volgde een flinke botsing. De wagen schoof nog even door en eindigde uiteindelijk in omgekeerde rijrichting half op de linkerrijstrook. Een passant stopte onmiddellijk om hulp te bieden en verwittigde de hulpdiensten.

Kind uit auto geslingerd

In de wagen zaten drie kinderen die allen in shock verkeerden. Een kind van 4 jaar werd bij het ongeval naar buiten geslingerd via de kofferklep die kapot was. Daardoor ging de koffer bij de botsing open. Door de impact werd het kind uit de koffer geslingerd. Als bij wonder viel het kind meteen op het gras van de middenberm en ving die zachte ondergrond de klap bijna volledig op. De medische hulpdiensten waaronder een MUG-team ontfermden zich over alle slachtoffers maar niemand raakte dus zwaargewond.

Na het ongeval kwamen ziekenwagens ter plaatse en zij brachten alle leden van het gezin naar het ziekenhuis ter controle. Ook de wegpolitie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Takeldienst Vansteenland kwam de zwaar beschadigde Renault takelen. De linkerrijstrook was een tijdlang versperd maar dat leverde nauwelijks verkeershinder op.