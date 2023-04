Italiaanse regering kondigt hardere aanpak klimaatactivisten aan

De Italiaanse regering wil vandalisme op cultuurobjecten strenger bestraffen. Dat heeft minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano dinsdag meegedeeld. De maatregel is een reactie op klimaatactivisten die de afgelopen tijd verschillende cultuurobjecten hadden besmeurd.

In de toekomst zullen dergelijke acties bestraft kunnen worden met een schadevergoeding tussen 10.000 en 60.000 euro en strafrechtelijke sancties.

“Aanvallen tegen schilders en kunstschatten veroorzaken economische schade voor de maatschappij”, aldus Sangiuliano. Besmeurde kunstobjecten moeten door “gespecialiseerd personeel” en met “dure machines” gereinigd worden. Wie verantwoordelijk is, “moet dus ook de financiële verantwoordelijkheid opnemen”. In zijn mededeling omschreef de minister klimaatactivisten ook als “ecovandalen”.

Leden van de groepering ‘Ultima Generazione’ (Laatste Generatie) goten begin april een zwarte vloeistof in de Fontana della Barcaccia aan de beroemde Spaanse Trappen in Rome. Eind maart besmeurden activisten de voorgevel van het Palazzo Vecchio in Firenze met oranje verf. Ook kunstwerken van onder meer Van Gogh en Andy Warhol moesten het reeds ontgelden.

Het Italiaans parlement moet het decreet wel nog in wetgeving omzetten.