Onze tv-tips: een gevaarlijke vrouw, ziekenhuisuniformen en een bekende autist

Telefacts

VTM, woe, 22.30u

Ruja Ignatova staat op de Most Wanted-lijst van de FBI. De Bulgaarse profileerde zich als een cryptoqueen en klopte zo 4 miljard euro uit de zakken van goedgelovige investeerders. Toen bekend raakte dat haar munt OneCoin niet meer was dan een dekmantel voor een piramidespel, verdween ze van de aardbol. Wie is de gevallen cryptokoningin en waar is ze ? Dit is haar opmerkelijke verhaal. (tove)

Dag & nacht

NPO1, woe, 20.35u

Na Medisch Centrum West en Spoed slaan Vlaanderen en Nederland de handen in elkaar. Deze reeks is een bewerking van een Deense ziekenhuisreeks. Gefilmd in Vilvoorde, met een Nederlandse cast én een hoofdrol voor Koen De Bouw. Centraal staat een verloskunde afdeling waar men kampt met een personeelstekort, en elke dokter heeft zoals het bij het genre hoort ook privéperikelen te verwerken. (tove)

Het beste voor Kees

NPO2, woe, 22.50u

Misschien wel Nederlands meest bekende persoon met autisme. Toen hij werd geboren, was er weinig bekend over autisme. De diagnose luidde ‘zwakzinnig’ en het advies was om Kees in een inrichting op te nemen. Zijn ouders hielden hem thuis. Door zich aan te passen aan hun zoon ontwikkelde hij zich tot een relatief zelfstandige man. Een boeiend levensverhaal dat nooit gaat vervelen. (tove)