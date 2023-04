‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown verloofd met zoon van rockicoon

Op Instagram post Brown een foto in zwart-wit waarin Bongiovi haar knuffelt. “Ik heb nu drie zomers van je gehouden, schat, ik wil ze allemaal”, schrijft de actrice onder de foto. Bongiovi plaatst ook twee romantische foto’s op het strand en in een boot op Instagram. Onder de post staat “Voor altijd”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Fans en andere beroemdheden reageren blij op het nieuws. “OMG, gefeliciteerd! Dit is geweldig. Ik ben zo enorm blij voor je lieverd”, schrijft realityster Jess Wright in de reacties en collega-acteur bij Stranger Things Jamie Campbell Bower laat emoji’s van hartjes achter.

Brown en Bongiovi zijn 2,5 jaar samen. In een interview met Wired zegt ze dat de twee elkaar via Instagram ontmoetten. “We waren even vrienden en toen, wat kan ik zeggen?”, zegt de actrice. In juni 2021 plaatste ze de eerste foto met Bongiovi en in januari noemde ze hem haar “partner voor het leven”.

Op sociale media werd er de afgelopen weken al gespeculeerd dat het koppel verloofd was. Brown was afgelopen maand namelijk in een cabrio gespot en keek toen weg terwijl ze haar hand in de lucht gooide. Toen was een diamanten ring te zien. In augustus zorgde ze ook al voor geruchten omdat ze een gouden diamanten ring aan haar ringvinger had.