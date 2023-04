Hij kwam zichzelf in Marokko keihard tegen, waar VTM het gloednieuwe Special forces: Wie durft wint opnam. Francisco Schuster (21) mag dan wel vlot en lenig dansen op een podium, uit het juiste hout gesneden zijn om opdrachten van de Special Forces uit te voeren is andere koek. “Ik was vooral bang voor de mentale impact. Ik ben een vat vol emoties.”