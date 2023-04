Jo Coppens krijgt nieuw contract bij STVV, Toni Leistner opnieuw op het oefenveld

Jo Coppens is een van de weinige Kanaries die ook volgend seizoen nog in Sint-Truiden zal spelen. — © Dick Demey

Straks wacht een hele uittocht in Sint-Truiden. Eén man verlengt wél zijn contract bij de Kanaries: tweede doelman Jo Coppens. Een akkoord is er, alles wordt later deze week geofficialiseerd op Stayen. Nog goed nieuws: Toni Leistner stond dinsdag in de Sint-Jansstraat op het veld.

Het aantal vertrekkers bij STVV in de zomer is grandioos. Toch heeft de club intussen één akkoord bereikt met een blijver: tweede doelman Jo Coppens blijft op post en tekende een nieuwe verbintenis. Coppens kwam vorige zomer over van Duisburg en speelde meteen een belangrijke rol, op het (trainings)veld maar vooral ernaast. Tijdens de werkweek is de 32-jarige Coppens een halve hulptrainer als coach van de jongere spelers, nog nadrukkelijker sinds de aftocht van Lamine Cissé en Sebastian Klein.

Leistner traint apart

Goed nieuws was er ook van de kant van kapitein Toni Leistner. De Duitser verscheen dinsdag op het oefenveld. Leistner trainde weliswaar apart met Mory Konaté, die ook nog hinder ondervindt van een spierblessure. De centrale verdediger is wel aan zijn laatste weken bezig in Sint-Truiden. Of hij nog minuten zal maken, blijft natuurlijk een ander paar mouwen. Cercle lijkt nog wat vroeg, mogelijk komt er nog een kleine stunt van hem tegen Antwerp.

Bernd Hollerbach blikte dinsdag wel tevreden terug op de 5-0-overwinning tegen Oostende. “Ik volgde de wedstrijd in mijn eentje vanop de vijfde verdieping in Tribune West”, aldus de coach. “We hadden een beetje geluk dat we op de juiste momenten scoorden, want tot aan de vrije trap vreesde ik een beetje voor een stroef verloop zoals tegen Seraing. Maar na de 2-0 was de ban helemaal gebroken”, aldus Hollerbach, die ook tegen Cercle niet in de dug-out zit. “Markus Pflanz nam de coaching over tegen Oostende, zaterdag in Brugge is het aan Sil Rouvrois.”