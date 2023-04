Belgisch mannenturnteam heeft WK-ticket beet

De Belgische mannen hebben zich verzekerd van een ticket voor de teamcompetitie van het WK artistieke gymnastiek in Antwerpen (30 september-8 oktober). Ze eindigden dinsdag op de achtste plaats in het teamklassement na de kwalificaties op het EK in het Turkse Antalya. Individueel plaatste Maxime Gentges zich voor de finale aan het paard met bogen. Viktor Martinez en Luka Van den Keybus stootten door naar de allroundfinale.

Voor een teamticket voor het WK in Antwerpen was een stek in de top dertien vereist. Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas), Noah Kuavita (Silok Deurne), Maxime Gentges (Gymnastique Club de Malmedy), Victor Martinez (Gymnastique Club de Malmedy) en Takumi Onoshima (Althanor Gym Club) eindigden met een totaalscore van 243.128 punten op de achtste plaats.

Italië belandde bovenaan het landenklassement met 249.526 punten, voor Turkije (248.262) en Groot-Brittannië (246.961).

Victor Martinez, 21e met 79.530 punten, en Luka Van den Keybus, 25e met 78.632 punten, plaatsten zich voor de allroundfinale, donderdag voorzien om 15u Belgische tijd. Met 85.432 punten liet de Oekraïner Illia Kovtun de hoogste score optekenen.

Aan het paard met bogen lukte Maxime Gentges 14.166 punten, waarmee hij zich als achtste kwalificeerde voor de finale van zaterdag.

De Belgen traden aan in de tweede subdivisie. Van de vijf gymnasten konden er vier aan elk toestel turnen. De drie beste scores werden in rekening gebracht voor het teamresultaat.

Glen Cuyle kwam individueel in actie. Hij mikte op de finale aan de ringen, maar zijn score van 13.466 (32e) volstond niet daarvoor.

Woensdag komen de Belgische meisjes in de kwalificaties in actie vanaf 12u30 (tweede subdivisie). Zonder Nina Derwael, out met een schouderblessure, verdedigen Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Aberdeen O’Driscoll en Fien Enghels de Belgische kleuren.