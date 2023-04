Tiktok-influencer Aaron De Groeve (25): “Ik wil dat Vlaanderen me leert kennen, dan het hele land en daarna de wereld”

Op Tiktok heeft hij wat te vertellen over gezichtscrèmes en hippe outfits, maar daarnaast is Aaron De Groeve helemaal klaar voor een bruisende acteercarrière. Tv-kijkend Vlaanderen ontdekte hem zopas in Thuis, maar de 25-jarige acteur is binnenkort ook te zien in Onderhuids, een serie over het reilen en zeilen in een beautykliniek. “Mijn mindset is gezet, ik ben klaar om het uiterste uit mezelf te halen.”