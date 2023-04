Zieke Dylan Teuns start niet in Brabantse Pijl

Met de Brabantse Pijl wordt woensdag het startschot gegeven van de heuvelklassiekers, het slotakkoord van het klassieke voorjaar. Dat zal zonder Dylan Teuns gebeuren, de Halenaar is wat ziekjes en verschijnt uit voorzorg niet aan de start in Leuven.

Op de deelnemerslijst ontbreken een aantal favorieten die oorspronkelijk wel voorzien waren. Zo zijn naast titelverdediger Magnus Sheffield ook kanshebbers als Dylan Teuns, Mauro Schmid en Neilson Powless er niet bij. Teuns en Schmid voelen zich wat ziekjes en sparen zich voor de Amstel Gold Race. Zo verschijnen met Quinten Hermans en Kamiel Bonneu slechts twee Limburgers aan de start in Leuven.

Julian Alaphilippe, die last heeft van kniepijn na een val in de Ronde van Vlaanderen, is er ook niet bij. Hij geeft eveneens verstek voor de Amstel Gold Race op zondag.