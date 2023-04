Hasselt

Duizelig, braakneigingen, zweten: als je alcohol drinkt na inname van Antabuse zijn de symptomen niet min. Voor Genkenaar S. is het al 9 jaar hét middel in zijn strijd tegen alcoholverslaving. “Antabuse is voor mij een stok achter de deur”, getuigt hij. Maar farmaproducent Sanofi stopt nu met de productie van het middel.