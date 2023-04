Regi is verloofd met de Genkse Kristel: “Waarom wachten op de goede dingen?”

De twaalf jaar jongere Kristel Hubeny uit Genk leerde Regi kennen op een feestje, toen ze in haar eerste jaar logopedie en audiologie in Gent zat. De Limburgse dj was meteen onder de indruk. “Ik dacht toen: wauw, dit is het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien”, zo verklaarde Regi in een interview op Valentijn. “Door omstandigheden is er toen niet veel van kunnen komen, maar de sparkle was er al.”

Twee maanden nadat ze hun relatie bekendmaakten, zetten Regi en Kristel nu een nieuwe stap: de twee zijn verloofd. In een Instagrampost zien we enkele foto’s van het gelukkige paar én van de verlovingsring om de ringvinger van Hubeny.

Regi Pentxen was eerder getrouwd met Elke Vanelderen, maar na een huwelijk van negen jaar gingen ze in 2021 uit elkaar. De twee hebben twee dochters samen: Ellie Martha (9) en Renée (6). Ook Kristel Hubeny heeft een dochtertje (Julia, 7) uit een eerder huwelijk.