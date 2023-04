Alsof de duivel ermee gemoeid is: temperaturen stijgen stevig ná de paasvakantie

De weergoden zijn ons voorlopig niet gunstig gezind, want het blijft deze week kwakkelweer. Pas maandag, als de paasvakantie voorbij is, wordt het lente met zon en aangenamere temperaturen.

De paasvakantie heeft geen potten gebroken wat het weer betreft. Want ook de komende dagen moeten we er niet te veel van verwachten. Met 11 à 12 graden blijven we een paar graden onder het gemiddelde steken. En we krijgen volgens weerman David Dehenauw ook regenbuien, flink wat wind en mogelijk zelfs korrelhagel over ons heen.

“Maar er is beterschap op komst”, klinkt het op het KMI. Met het begin van het laatste schoolltrimester, begint ook de lente.

“Het weekend wordt al droger, maar het blijft te fris. Maandag start nog met bewolking, maar geleidelijk aan komt er meer zon en vanaf dan zijn we vertrokken voor echt lenteweer”, zegt David Dehenauw.

“Met veel zon en temperaturen rond de 18 graden, lokaal zelfs 19 of 20 graden. De eerste echte lenteweek zal dus een feite zijn. En dat duurt zeker al tot het einde van volgende week, verder kunnen we geen betrouwbare voorspellingen doen”, zegt de weerman.

Maar tot het einde van de paasvakantie blijft het dus nog frisjes met vooral ’s nachts regenbuien en woensdag kans op lokaal een onweer en rukwinden tot 60 kilometer per uur en aan de kust zelfs mogelijk 80 of 90 kilometer per uur.