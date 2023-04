Moesten bloembakken in de Groenstraat verdwijnen op vraag beheerder trajectcontroles?

De bloembakken in de Groenstraat werden verwijderd. — © eva

Lanaken

Onlangs werden de bloembakken in de Groenstraat in Rekem verwijderd. Dat gebeurde na een enquête waaruit bleek dat 67 procent van de bewoners zich achter die beslissing schaarde. Maar raadslid Rudi Mechels (cd&v) vraagt zich af of het initiatief genomen werd op verzoek van TaaS, de beheerder van de trajectcontroles. “Tot dan hadden de bloembakken immers een afremmend effect, waardoor er nauwelijks snelheidsovertredingen werden vastgesteld”, aldus Mechels.