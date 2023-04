Djokovic herstelt van haperende start bij rentree en bereikt derde ronde in Monte Carlo

Novak Djokovic kwam maar even in de problemen toen hij zich dinsdag met een 7-6(5) 6-2 overwinning op de Russische qualifier Ivan Gakhov naar de derde ronde van de Monte Carlo Masters vocht.

De nummer één van de wereld, die sinds begin maart niet meer had gespeeld toen hij in Dubai de finale bereikte nadat hij Indian Wells en Miami had moeten overslaan vanwege zijn ongevaccineerde COVID-status, worstelde met de klei van Monte Carlo voordat hij zegevierde op een zonovergoten centre court.

Gakhov claimde de eerste servicebreak om 4-3 voor te staan, maar de Serviër brak meteen terug en pakte de openingsset door de tiebreak met 7-5 te winnen. Djokovic was vervolgens zakelijk in de tweede set en liet geen kans op een comeback voor zijn tegenstander.

De tweevoudig Frans Open-kampioen, die vorig jaar in de openingsronde werd uitgeschakeld, moet het nu opnemen tegen Lorenzo Musetti of de Italiaanse landgenoot Luca Nardi.

De Duitser Alexander Zverev, die een ernstige enkelblessure opliep in zijn halve finale van de French Open tegen Rafael Nadal, was terug op de gravelbanen met een 3-6 6-2 6-4 overwinning in de eerste ronde op Alexander Bublik uit Kazachstan.

Rafael Nadal, die op de Monte Carlo Country Club een recordaantal van 11 keer zegevierde, is afwezig nadat hij niet is hersteld van een heupblessure die hem sinds de Australian Open van de baan houdt. Ook zijn landgenoot Carlos Alcaraz mist het toernooi met hand- en rugklachten.