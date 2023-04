Kan Erling Haaland de vloek van de Champions League eindelijk verbreken voor Manchester City?

2015/2016: Manchester City schrijft – mede door Kevin De Bruyne – clubgeschiedenis

In zijn eerste jaar voor de Citizens speelt Kevin De Bruyne direct een belangrijke rol. In de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain scoort de Belg zowel in de heen- als in de terugmatch. Vooral zijn laatste goal gaat de geschiedenisboeken in. Met een laag, hard schot in de rechteronderhoek verschalkt hij PSG-keeper Kevin Trapp. In de halve finale zullen ze uitgeschakeld worden door de latere winnaar Real Madrid. Coach Manuel Pellegrini betaalt het gelag en wordt vervangen door ene Pep Guardiola. Hij moet Manchester City naar een eerste Europese beker leiden.

Een beeld uit de heenmatch in 2015: Kevin De Bruyne trapt naar doel. — © BELGAIMAGE

2016/2017: Een eerste (pijnlijke) kennismaking met supertalent Kylian Mbappé

De 1/8ste finale tussen Monaco en Manchester City wordt een heus doelpuntenfestijn. In het Etihad Stadium trekken Kevin De Bruyne en zijn ploeggenoten aan het langste eind (5-3), maar in de terugmatch in Monaco loopt het helemaal fout. De voetbalwereld maakt kennis met de Fransman Kylian Mbappé. Zijn duivelse snelheid en fijne vaardigheden bezorgen Pep Guardiola een pijnlijke nederlaag (3-1) en een eerste keer kopzorgen.

Kylian Mbappé, toen nog bij Monaco, scoort tegen City. — © UEFA via Getty Images

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020: De vloek van de kwartfinale

De volgende drie jaren zal de kwartfinale telkens het eindstation worden voor deCitizens. Eerst blijkt Liverpool een maatje te sterk. Pep Guardiola weet geen antwoord te vinden op de gegenpressing van de Reds (heen: 3-0-nederlaag, terug: 1-2-verlies). De Spaanse topcoach is nadien erg gefrustreerd en trekt enkele scheidsrechterlijke beslissingen in twijfel.

Een jaar later loopt het weer verkeerd. Deze keer geeft Tottenham de genadeslag. Vooral de terugmatch in het Etihad Stadium blijft een pijnlijke herinnering. In de laatste minuten – waar Manchester City met een 4-3-voorsprong dreigt uitgeschakeld te worden door het aantal uitdoelpunten – scoort Raheem Sterling de verlossende treffer. Uiteindelijk is de VAR de spelbreker en gaat het doelpunt niet door. Pep Guardiola verlaat het veld met opgeheven hoofd: “We hebben uitstekend gespeeld. Maar dit is voetbal, dit is het leven. Het was een pijnlijke nacht, maar morgen zijn we weer opgeladen en werken we verder.”

Covid zal Manchester City ook niet vooruithelpen. Tijdens het eerste seizoen achter gesloten deuren beleeft de club zijn pijnlijkste exit in Lissabon tegen Lyon. Helemaal onverwacht worden ze met 3-1 verslagen door een efficiënt Lyon. Kevin De Bruyne verwoordt het na de wedstrijd zeer simplistisch: “Different year, same sh*t.”

Raheem Sterling denkt de winnende goal gemaakt te hebben. Later zal de VAR de goal afkeuren voor buitenspel. — © REUTERS

Jason Denayer in duel met Kevin De Bruyne. — © EPA-EFE

2020/2021: Te veel gepieker kost de finale

Dit seizoen kan het niet mislopen voor Guardiola zijn jongens. Na een spectaculaire 4-1-overwinning in de halve finale tegen de Franse grootmacht Paris Saint-Germain, is de Engelse rivaal Chelsea de laatste horde die Manchester City moet overbruggen om de beker met de grote oren in de lucht te steken. De beslissing van Guardiola om zonder defensieve middenvelder Rodri of Fernandinho te spelen, zorgt voor heel wat verontwaardiging bij analisten en supporters. Guardiola zijnoverthinking resulteert in een 0-1-nederlaag. Kevin De Bruyne moet de finale vroegtijdig verlaten door een neus- en oogkasbreuk.

Kevin De Bruyne loopt een neus- en oogkasbreuk op tijdens de finale. — © Pool via REUTERS

2021/2022: Drie fatale minuten in Madrid

Vorig seizoen ondervinden veel ploegen dat het kan spoken in Santiago Bernabéu, het stadion van Real Madrid. Tegen PSG en Chelsea staat de Koninklijke op uit de dood en keren ze een quasi hopeloze situatie in extremis nog om. Dat zal wel niet gebeuren tegen Manchester City denk je dan? In voetbal is echter alles mogelijk. Na 80 minuten met een 0-1-voorsprong in de terugmatch en een 5-3-balans over het geheel van de twee wedstrijden, staan de Citizens met anderhalf been in de finale. In drie (!) minuten tijd draait Real de hele situatie nog om, dankzij twee treffers van Rodrygo. Karim Benzema beslist de wedstrijd in de verlengingen. Een zoveelste uppercut die Manchester City moet incasseren.