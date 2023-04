Bromfietser (21) gewond bij botsing in Beringen

Een 21-jarige bromfietser uit Beringen is dinsdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. De jongen had last van zijn knie. Rond 14 uur kwam het tot een botsing tussen de bromfietser die op het fietspad reed op de Koolmijnlaan in Beringen en een vrachtwagen die indraaide in de Posthoornstraat.

