Een op de vijf Amerikanen heeft familielid dat gestorven is door vuurwapen

Uit de bevraging bleek dat een vijfde van de Amerikanen (21 procent) al eens direct is bedreigd met een wapen. Bovendien is zowat 17 procent van hen al persoonlijk getuige geweest van iemand die werd beschoten. In totaal gaf meer dan de helft (54 procent) van de volwassenen aan dat zijzelf of iemand in hun familie al in aanraking is gekomen met wapengeweld.

Amerikanen lijken daardoor massaal voorzorgsmaatregelen te nemen om zichzelf en hun familie te beschermen tegen vuurwapengeweld, zo blijkt uit de studie. Ruim 84 procent geeft aan minstens een voorzorgsmaatregel te nemen, zoals de aankoop van een mes of pepperspray (44 procent), een wapen (29 procent) of het bijwonen van een cursus over wapenveiligheid (41 procent).

Uit de bevraging blijkt verder dat zwarte en Latijns-Amerikaanse inwoners buitenproportioneel geraakt worden door het geweld. Ruim een derde van de zwarte Amerikanen heeft een familielid dat gestorven is door een vuurwapen, twee keer zoveel als witte Amerikanen. Naast inkomen, opleiding, leeftijd, gender en woonplaats, vormen “ras en etniciteit consistent een van de sterkste demografische voorspellers” van ervaringen en zorgen om geweld met vuurwapens, concludeert het rapport. Zowat een derde van de zwarte en Latijns-Amerikaanse inwoners maken zich elke dag zorgen dat zij of een familielid het slachtoffer zullen worden van vuurwapengeweld, tegenover een tiende van witte Amerikanen.

Naar aanleiding van de schietpartij in een school in Nashville zei de Amerikaanse president eind maart nog dat het vuurwapengeweld de “ziel van onze natie” verscheurt. Hij riep daarom het Congres op om aanvalsgeweren te verbieden.

