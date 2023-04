Vermindering pinguïnpopulaties kan klimaatverandering verergeren

IJzer is een cruciaal element voor de ecosystemen in de Zuidelijke Oceaan. Het is een voedingsbron voor heel wat fytoplankton dat zich in de oceaan bevindt. Volgens een studie die dinsdag in Nature communications is gepubliceerd, hebben pinguïns een cruciale rol daarin omdat zij plankton eten en hun uitwerpselen weer in het water terechtkomen.

Onderzoekers hebben het volume van uitwerpselen, of guano, berekend van een kolonie kinbandpinguïns op Deception Island, voor de kust van het Antarctisch Schiereiland, door dronebeelden te verwerken met behulp van kunstmatige intelligentie. Dankzij chemische analyses van deze guano vonden ze een zeer hoge concentratie ijzer, zo’n 3 milligram per gram.

Wanneer deze cijfers geëxtrapoleerd worden naar de voltallige populatie, zou het gaan om 521 ton ijzer per jaar. De pinguïns zijn hierdoor belangrijke spelers in de ijzercyclus, maar hun bijdrage is de laatste veertig jaar gehalveerd, net als de populatie.

Oceanen ‘vangen’ jaarlijks een derde van het CO2 die in de atmosfeer wordt uitgestoten dankzij het systeem van fotosynthese door fytoplankton. Ook walvissen spelen hun rol door krill op te eten maar de rol van zeevogels zoals pinguïns was nog niet onderzocht.

In tegenstelling tot walvissen, die hun leven doorbrengen in verschillende delen van de oceanen, blijven pinguïns vaak hun hele leven op dezelfde plaats. “Ze zorgen dus voor een ijzerrecyclage die veel meer geconcentreerd is op de plaatsen waar ze verblijven”, zegt Oleg Belyaev, een van de auteurs en onderzoekers van de studie.

Door de ineenstorting van de populatie van deze vogels, gekoppeld aan klimaatverandering, maken de auteurs zich zorgen over een mogelijk probleem in de balans van het ecosysteem van de Zuidelijke Oceaan en het vermogen ervan om CO2 uit de atmosfeer op te slaan. “Met dit onderzoek gaat het erom mensen bewust te maken van het ecologische belang van deze zeevogels”, besluit Belyaev.