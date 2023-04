Pelt

Bijna vier maanden na het dodelijk ongeval op de Hamonterweg in Pelt, waarbij de 10-jarige Machteld het leven liet, wordt de snelheidslimiet op de gewestweg verlaagd naar 50 km/u. Het is nog maar de tweede keer dat in Vlaanderen kort na een verkeersongeval via een MIA Quick Scan een onveilige verkeerssituatie wordt aangepakt.