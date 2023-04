Amerikaanse Democraten houden hun nationale conventie in 2024 in Chicago

De Democratische partij in de Verenigde Staten heeft dinsdag aangekondigd dat ze haar nationale conventie in augustus 2024 in Chicago zal houden. Daar zal de kandidaat voor de presidentsverkiezingen worden aangesteld, zo klinkt het nog dinsdag.

Elke vier jaar houden de partijen enkele maanden voor de presidentsverkiezingen een nationale conventie. Voor zowel Democraten als Republikeinen betekenen de conventies de aanstelling van de presidentskandidaat en de officiële lancering van de campagne. Duizenden leden komen elke keer ter plaatse om hun steun aan de partij uit te spreken.

De Democratische partij geeft toe dat ze die stad heeft gekozen boven concurrent Atlanta omdat ze haar aanwezigheid in de Midwest wil versterken. Die regio bleek de voorbije twee presidentsverkiezingen zeer bepalend voor de uitslag van de verkiezingen.

Langs Republikeinse kant werd gekozen voor de staat Wisconsin voor de conventie in de zomer van 2024.

President Joe Biden heeft maandag zijn intentie geuit om zich opnieuw kandidaat te stellen als president, maar een officiële aankondiging is nog niet voor meteen, liet hij eveneens weten.

Het is niet de eerste keer dat Chicago, thuisbasis van Barack Obama, het toneel wordt voor de conventie van de Democraten. In 1968 werd de stad geteisterd door hevig geweld in de marge van het evenement, voornamelijk gelinkt aan protesten tegen de oorlog in Vietnam.