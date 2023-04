Olga Leyers stapt in huwelijksbootje met creatie van Natan: “Het is niet omdat het een mini-jurkje is dat daar minder tijd in kruipt”

De opvallende jurk, waarin de jonge presentatrice huwde, ging met minstens even veel aandacht lopen als haar nieuwbakken echtgenoot. De op maat gemaakte mini-jurk werd speciaal voor La Leyers gemaakt en sluit perfect aan bij de rock-’n-rollidentiteit waar het echtpaar voor staat, zo verduidelijkt Pieterjan Van Biesen, hoofd marketing van Natan aan Het Laatste Nieuws. De jurk werd in nauw overleg met de bruid samengesteld. De trouwjurk werd afgewerkt met een 2 meter lange sluier als kers op de taart met daarnaast als finishing touch crèmekleurige handschoenen.

LEES OOK. Olga Leyers getrouwd met modeontwerper Giancarlo Angeletti

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Olga haar ideeën matchten met de identiteit van ons merk”, stelt Pieterjan Van Biesen. “We besloten samen om voor de Italiaanse sixtiesvibe te kiezen”, die ook verwijst naar de nationaliteit van de achttien jaar oudere bruidegom. Over de kostprijs van de jurk is niets bekend, al was de tijd en het werk die in de creatie van het kleed zat niet te onderschatten. “Het is niet omdat het een mini-jurkje is dat daar minder tijd in kruipt dan langere trouwjurken.”

Natan, dat bekend staat voor hun op maat gemaakte kleren, ontwierp al trouwjurken voor tal van bekende namen waaronder Marie Wynants (echtgenote van Bazart-frontman Mathieu Terryn) en koningin Mathilde.